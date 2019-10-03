0553 313 94 23

Güney Marmara'da hafta sonu yağış bekleniyor

Meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıkları yağışın ardından cumartesi ve pazar günleri Bursa'da 9, Yalova'da 8, Çanakkale'de 7 ve Balıkesir'de 6 derece azalacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:28
Güney Marmara'da hafta sonu yağış bekleniyor

Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının hafta sonunda 6 ila 9 derece azalmasıyla yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bursa'da yarın 32 dereceye çıkacak en yüksek hava sıcaklığı, cumartesi 25, pazar 23 dereceye düşecek.

Sıcaklıkların 9 derece gerileyeceği Bursa'da havanın yarın çok bulutlu olması, hafta sonunda ise gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesi bekleniyor.

Balıkesir'de ise hava sıcaklıklarında 6 derecelik azalma görülecek. Kentte yarın 31 derece olacak hava sıcaklığı, cumartesi 25, pazar günü 26 dereceye inecek. Sıcaklık düşüşüne paralel olarak Balıkesir'de yarın, cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının yarın 31, hafta sonunda 24 derece olacağı Çanakkale de üç günü yağışlı geçirecek. Sıcaklıkların 7 derece düşeceği Çanakkale'de yarın kuvvetli gök gürültülü, cumartesi günü hafif, pazar gök gürültülü sağanak beklentisi bulunuyor.

Yalova'da ise bu süreçte en yüksek hava sıcaklıklarında 8 derecelik azalma kaydedilecek. Kentte yarın 29 dereceye ulaşacak sıcaklık, cumartesi 21, pazar 23 dereceye inecek. Havanın yarın çok bulutlu seyredeceği Yalova'da, cumartesi ve pazar günleri için gök gürültülü sağanak tahmini var.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:28
  1. Yalova
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. çok bulutlu
  6. gök gürültülü sağanak
  7. hava sıcaklığı
  8. meteoroloji
  9. sağanak
  10. Yağış
  11. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    1. CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor!..
    2. Türkiye'den askeri harekat açıklaması
    3. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
    4. Volkswagen'in ardından bir dünya..
    5. Krizlerle gündemden düşmeyen..
    6. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
    7. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
    8. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
    9. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
    10. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
    11. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
    12. Depremde hasar gören minarenin..
    13. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
    14. Zalimler ya masada, ya da sahada..
    15. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
    16. NATO gemileri Çanakkale'de
    17. Galatasaray eski Başkanı konkordato..
    18. ﻿Erdoğan istese Mursi desteğini..
    19. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm..
    20. Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    21. Mısır gösterilerinin mimarı ilk kez..
    22. Milletvekilinin evinde intihar..
    23. ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü
    24. Araştırma görevliliğine atamalarda 35..
    25. Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu..
    26. ABD'den şaka gibi güvenli bölge..
    27. İran, Irak'a sınır kapılarını kapattı!
    28. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura..
    29. Her şey sosyal medyada bir 'an' için..
    30. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe:..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor