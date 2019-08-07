Güney Koreliler ilk kez Türk kirazını tadacak

Dünyada kiraz üretimi yapılan birçok ülkede kiraz hasadı sona ererken Hadim'de, rakımın yer yer 2 bini bulduğu yaylalarda kiraz hasadı bütün hızıyla devam ediyor.

Kirazların büyük bir çoğunluğu ihraç edilirken, her yıl ihracat yapılan ülkelere yenisi ekleniyor. Bu yıl da Güney Kore Tarım Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'den Güney Kore'ye ilk defa Hadim'den kiraz ihracatı başladı