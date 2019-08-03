0553 313 94 23

Güney Koreli şirketten 1 milyar dolarlık yatırım

Güney Kore merkezli Halla Group, İstanbul Ticaret Odası aracılığıyla Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
Güney Koreli şirketten 1 milyar dolarlık yatırım

Otonom araçlar da üreten Güney Koreli lojistik, otomotiv ve inşaat şirketi Halla Group, İstanbul Ticaret Odası (İTO) aracılığıyla 1 milyar dolarlık yatırıma imza attı.

Halla Group’un markası Mando, 1 milyar dolarlık otomotiv parçasını, Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve İngiltere’ye bölgesel dağıtımını Türkiye’den yapacak.

İmza töreninde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak Halla Holdings’in yatırım kararında devreye girdik. Teşviklerden yararlanmaları noktasında önlerini ve ufuklarını açtık” dedi.

Halla Holdings Üst Yönetiçcisi Kyeong Sun Choi ise “Türkiye’ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk şirket olacağız” diye konuştu.

Halla Corporation Europe CEO’su Anıl Yücetürk ise şirketin 5 yıl içindeki ciro hedefinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
  1. Halla Group
  2. İstanbul Ticaret Odası
  3. Şekib Avdagiç
  4. Halla Holdings
  5. Kyeong Sun Choi
  6. Anıl Yücetürk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    1. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    2. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    3. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    4. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    5. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    6. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    7. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    8. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    9. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    10. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    11. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    12. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    13. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    14. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    15. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    16. İzmir'de orman yangını
    17. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    18. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    19. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    20. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    21. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    22. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    23. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    24. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    25. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    26. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    27. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    28. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    29. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    30. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı