Güney Koreli şirketten 1 milyar dolarlık yatırım

Otonom araçlar da üreten Güney Koreli lojistik, otomotiv ve inşaat şirketi Halla Group, İstanbul Ticaret Odası (İTO) aracılığıyla 1 milyar dolarlık yatırıma imza attı.

Halla Group’un markası Mando, 1 milyar dolarlık otomotiv parçasını, Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve İngiltere’ye bölgesel dağıtımını Türkiye’den yapacak.

İmza töreninde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak Halla Holdings’in yatırım kararında devreye girdik. Teşviklerden yararlanmaları noktasında önlerini ve ufuklarını açtık” dedi.

Halla Holdings Üst Yönetiçcisi Kyeong Sun Choi ise “Türkiye’ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk şirket olacağız” diye konuştu.

Halla Corporation Europe CEO’su Anıl Yücetürk ise şirketin 5 yıl içindeki ciro hedefinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi.