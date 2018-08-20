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Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında

Hatay ile Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri organizasyonu ve THY Adıyaman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger Hatay'a geldi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:47
Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında

Hatay ile Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin organizasyonu, Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi üst yöneticisi (CEO) Hatay'a geldi.

Hatay'da tarihi ve turistik yerleri gezen Güney Koreliler, kentin yöresel yemek ve tatlılarının yapılışlarını izledi, tatlarına baktı. Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, hedeflerinin bin Güney Koreli turisti Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi. Misafirler için 2 günlük bir program hazırladıklarını ifade eden Işıkgör, şöyle konuştu:

"Bu programda bütün kültürel eserlerimizi gezdireceğiz. Başta müzemiz St. Pierre, Titus tüneli, St. Simon, Habib-i Neccar Cami, Uzun Çarşımız olmak üzere bütün eserlerimizi göstermek istiyoruz. Ve bir de doğa rotası yaptık. Batıayaz noktasından, Vakıflı'dan Titus tüneline götüreceğiz. Oradan da Akdeniz'i görmelerini sağlayacağız. Akşam dönüşte de St. Simon manastırında Akdeniz'in güzel gün batımını izleteceğiz."

İKİ YILDA BİN GÜNEY KORELİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi de iki yıllık projeleri sonunda Güney Koreli bin yolcuyu Türkiye'ye getireceklerini ve Hatay'dan başlayarak, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da bitecek şekilde gezi programı gerçekleştireceklerini belirtti. 

Güney Koreli üst yöneticilerden Kim Sang Tae ise Hatay'a ilk defa geldiklerini ve tahmin ettiklerinden daha güzel bulduklarını anlattı.

Hatay'a gerçekleştirilecek turların bölgenin potansiyeline bağlı olduğunu belirten Kim Sang Tae, "Şu anda sayıyla alakalı net bir şey söylemek zor. Ama bölgeyi görüp, potansiyele bakıp Kore'ye döndükten sonra tur çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda düşündüğümüz haftada 30'ar kişilik 2 grup halinde. Eğer bölgedeki potansiyel düşündüğümüzden de yüksek çıkarsa bunu haftada 30'ar kişilik 3 grup da yapabiliriz." dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:47
  1. Şanlıurfa
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. Adıyaman
  5. Güney Kore
  6. Güney koreli turistler

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