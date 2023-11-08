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Ekonomi Güney Kore'den heyecanlandıran Türkiye açıklaması: İki dev otomobil devinden Türkiye kararı, Türkiye hazırlığı
Ekonomi

Güney Kore'den heyecanlandıran Türkiye açıklaması: İki dev otomobil devinden Türkiye kararı, Türkiye hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 18:42:00 - 2023-11-08 19:13:37
Güney Kore'den heyecanlandıran Türkiye açıklaması: İki dev otomobil devinden Türkiye kararı, Türkiye hazırlığı

Türkiye'nin kapısını çalacaklar: Güney Kore'de sağlık, teknoloji ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan bomba bir atak! Türkiye'de çok konuşulacak bir yatırıma hazırlanıyor. Koreliler Türkiye pazarına girmeye ve Türk firmalarla işbirliği yapmaya sıcak bakıyor. Dikkat çeken detay belli oldu.

Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirilen "Kore Yatırım Zirvesi 2023" etkinliği, başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların buluşmalarına ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesine imkan sağladı.

Zirvede, uluslararası işbirlikleri de ele alınırken Türk firmalarla yatırım ortaklıkları, konuşulan konular arasında yer aldı.

Gwangju Serbest Ekonomik Bölgesi Otoritesi Yatırım Destekleme Departmanı Yöneticisi Oh Juno, AA muhabirine, şehirlerinde Kia ve Hyundai gibi 2 büyük otomotiv şirketi bulunduğunu, amaçlarının benzin veya gazla çalışan otomobilleri çevreye duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri teknoloji sayesinde bu otomobilleri elektrikli arabalara dönüştürdüklerini belirten Oh, Türkiye'nin de bu alana yatırım yaptığını duyduklarını ancak şu ana kadar kendilerine gelen bir firma olmadığını bildirdi. Oh, "Türk firmalarla da bilgi birikimlerimizi paylaşarak işbirliği yapmaya hazırız. Eğer şehrimize gelirlerse kendilerine yardımcı oluruz ve istedikleri şirketlerle görüştürebiliriz." dedi.

Oh, Gwangju'nun otomotiv, enerji ve yapay zeka gibi alanlardaki çalışmalarla öne çıktığını, Samsung'un da aralarında olduğu dünyaca ünlü firmalara ev sahipliği yaptığını anlattı.
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"TÜRKİYE'DE DE FAALİYET GÖSTERMEYİ İSTERİZ"

Zentry firmasının Baş İşletme Görevlisi Chang Alan da hem yaşlı evcil hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edilmesi için geliştirdikleri "Dolittle" ürünü anlattı hem de Türkiye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ürünü "algılama teknolojisi" kullanarak ürettiklerini ifade eden Chang, bunun yenilikçi ve alanında tek olduğunu kaydetti.

Chang, hasta hayvanların kalp atışlarının ve nefes alışverişlerinin hızlandığına işaret ederek, "Ürünü hayvanın vücuduna kemer gibi takarak, ona hiçbir zaman vermeden kullanılacak şekilde tasarladık. Buradan alınan nefes ve kalp atış verileri hayvan sahibinin telefonundaki uygulama ile yakından anlık olarak takip edilebiliyor. Bir sorun varsa hemen görülüyor, trendleri izlenebiliyor. Böylece özellikle yaşlı hayvanların durumu ciddileşmeden onlara hızla müdahale edilebiliyor. Ürünümüz yüzde 95'in üzerinde bir doğruluk payıyla çalışıyor." diye konuştu.

2021 yılında ortağı Chang Steve ile kurdukları şirketin değerinin 3 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Chang, hedeflerinin 5 yılın sonunda 100 milyon dolara çıkmak olduğunu dile getirdi.

Chang, İspanya, Hindistan ve ABD pazarlarına bu ürünü sattıklarını aktararak, "Pazar payımızı genişletmeyi ve Türkiye'de de faaliyet göstermeyi isteriz. Türk firmalarla işbirliğine hazırız." dedi.

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