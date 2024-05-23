Güney Kore’de yasaklandı: Özel şarkı devre dışı olunca bir isyan yaşandı! Davasında şakası yok

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Kore İletişim Standartları Komisyonu, yayınlandığı günden bu yana TikTok’ta viral olan bu şarkının Ulusal Güvenlik Yasası’nı ihlal ettiğini belirterek, “Şarkı, Kim Jong Un’u idolleştiriyor, onu övüyor ve yüceltiyor” dedi.

Komisyon, Friendly Father’ın 29 versiyonunun engelleneceğini söyledi ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Yasak kararından sonra Güney Kore de ikiye bölündü. Bazı Güney Koreliler, “daha fazla insanın bu şakanın tadını çıkarabilmesi için” videoyu erişilebilir bırakmaları gerektiğini söyledi.

Friendly Father, Pyongyang’da son 50 yılda ürettiği propaganda için üretilen pop şarkılarının sonuncusu. Özellikle Z kuşağı arasında viral olan şarkının sözleri şöyle:

“Hadi büyük lider Kim Jong Un’un şarkısını söyleyelim,

Dost Baba’mız Kim Jong Un’la övünelim.”

Bazı TikTok kullanıcıları bu melodinin spor salonunda ya da evde ödevlerini yaparken kendilerine eşlik ettiğini; bazıları ise şarkının nostaljik tarzını beğendikleri için dinlediklerini söylüyor.

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Seul’ün Ulusal Güvenlik Yasası’nın ihlali 7 yıla kadar hapis cezasına yol açabilir. Ancak son yıllarda yasanın uygulanması konusunda bazı tartışmalar yapılıyor. Yasanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle gözden geçirilmesi yönünde çağrılar da yapılıyor. Kaynak: BBC