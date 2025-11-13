  • İSTANBUL
Son Haberler

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Borsa, Ekrem’in suç işlediğini satın almış! 142 ayrı suçtan cezalandırılmasına tepki yok ama…

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor
Dünya Güney Kore’de korkunç olay! Araç pazara daldı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Güney Kore’de korkunç olay! Araç pazara daldı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinin Bucheon şehrinde bir aracın Wonjong-dong'daki Jeil Pazarı'na dalması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralandı.

Güney Kore'de Gyeonggi eyaletindeki Ojeong bölgesinin en kalabalık pazarında kaza meydana geldi. Bucheon şehrinde kontrolünü kaybeden bir sürücünün aracıyla Wonjong-dong'daki Jeil Pazarı'na dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, yerel saatle 10.55'te meydana gelen kaza ihbarının ardından olay yerine 21 araç ile 60 personelin gönderildiğini belirtti.

Polis, gözaltına alınan sürücünün alkol testi sonucunda alkollü olmadığının belirlendiğini söyledi. Yetkililer, aracın kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma ekiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Gündem

Gündem

Gündem

Dünya

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
