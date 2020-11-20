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Aktüel Güney Kore'de gelecek sene liselerde "yapay zeka" dersi verilecek
Aktüel

Güney Kore'de gelecek sene liselerde "yapay zeka" dersi verilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:57:19 -
Güney Kore'de gelecek sene liselerde "yapay zeka" dersi verilecek

ANKARA (AA) – Güney Kore’de, gelecek sene lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi verileceği bildirildi.

Güney Kore Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, seneye lise müfredatına "yapay zekaya giriş" ve "yapay zeka matematiği’" olarak iki seçmeli ders ekleneceği duyuruldu.

Açıklamada, yapay zeka eğitiminin gelecek sene lise, 2025'te de ilkokul ve ortaokul müfredatlarında yer alacağı belirtildi.

Yapay zeka ile ilgili materyallerin gelecek yıldan itibaren ilk ve orta dereceli okullara ulaştıracağının vurgulandığı açıklamada, müfredatın resmi olarak uygulamaya geçmesinden önce de öğrencilerin bu eğitimleri alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, anaokulu öğrencilerinin oyun yoluyla yapay zekayı daha iyi tanımasına yardımcı olmak için çeşitli materyallerin geliştirileceği, öğretmenlerin ise yapay zekayla ilgili temel bilgi ve bilgisayar kurslarından eğitim almasının sağlanacağı belirtildi.​​​​​​​

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