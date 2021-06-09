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Dünya Güney Kore'de facia! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Güney Kore'de facia! Ölü ve yaralılar var

Güney Kore’nin Gwangju kentinde 5 katlı bina otobüsün üzerine devrildi. Enkazda çalışmalar devam ederken 9 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 19:25:00 - 2021-06-09 19:28:50

Güney Kore’nin Gwangju kentinde 5 katlı binanın yıkım sırasında bir otobüsün üzerine devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

5 katlı bina otobüsün üzerine devrildi

Güney Kore’nin güneybatısında yer alan Gwangju kentinde 5 katlı bir bina yıkım sırasında otobüsün üzerine devrildi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

 

9 ölü, 8 yaralı

Yetkililer, feci kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri enkazda çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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