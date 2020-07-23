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Güney Kore'de dev panda dişi bir yavru dünyaya getirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:00:46 -
Güney Kore'de dev panda dişi bir yavru dünyaya getirdi

ANKARA (AA) - Güney Kore'de ilk kez dev bir panda doğum yaptı.

Xinhua ajansının haberine göre, 4 yıl önce Çin'den kiralanan Ai Bao adlı dev panda, 197 gram ağırlığında ve 16 buçuk santimetre boyunda dişi bir yavru dünyaya getirdi.

Başkent Seul'un 40 kilometre güneyinde Güney Kore'nin en büyük tema parkı Everland'da doğum yapan 7 yaşındaki anne Ai Bao ve yavrusunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yavru pandanın bağışıklık sistemi gelişene kadar halka gösterilmeyeceğini bildiren tema parkı, bebek pandanın fotoğraflarını ve videolarını yayınlamayı sürdüreceğini duyurdu.

Yavrunun dış dünyaya uyum sağlamasının yaklaşık 5-6 ay süreceği ifade edildi.

Ai Bao, 8 yaşındaki erkek dev panda Le Bao ile mart ayı sonunda doğal yollarla çiftleştirilmişti.

Everland'a göre, panda çiftini görmek için Panda Dünyası'nı 9,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Dev panda çifti, Mart 2016'da 15 yıllık bir kira sözleşmesiyle Güney Kore'ye getirilmişti.

Çin 1994 yılında da Güney Kore'ye bir çift dev panda ödünç vermişti.

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