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Sağlık Güney Kore'de bir ilk! Koronavirüse yakalandı
Sağlık

Güney Kore'de bir ilk! Koronavirüse yakalandı

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bir kedinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kedinin barınağa sevk edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:03:00 -
Güney Kore'de bir ilk! Koronavirüse yakalandı

Güney Kore’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede bir ilk yaşandığını duyurdu. Daily Mail'in haberine göre, ülkenin güneyindeki Jinju kentinde dini eğitim veren bir okulda bakılan kedinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Okulda 100 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve kedinin de virüsü bu kişilerden kaptığı belirtildi.

Yetkililer, kedinin barınağa nakledildiğini duyurdu.

Daha önce İngiltere, Brazilya, Rusya ve Japonya'da da kedilerde koronavirüs tespit edilmişti. Hong Kong'da geçen yıl bir köpek koronavirüs nedeniyle ölmüştü. Danimarka ise çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizon insanlara mutasyona uğramış koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle itlaf edilmişti.

Başbakan Chung Sye-kyun Pazar günü sağlık yetkililerine 'Kovid-19'un insanlar ve hayvanlar arasında bulaşma olasılığını bilimsel olarak değerlendirmelerini ve halkı bu konuda bilgilendirmeleri talimatı vermişti.

Diğer yandan, İtalya merkezli Takis Biotech'in veteriner birimi EvviVax ve ABD merkezli Applied DNA Sciences, hayvanlar için Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, Güney Kore'de şimdiye kadar 75 bin 521 kişi koronavirüse yakalandı, 1360 kişi ise hayatını kaybetti.

50 milyon nüfuslu Güney Kore'de nüfusun 3'te 1 evinde evcil hayvan besliyor.

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