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Güney Kore'de 5 gün sonra günlük Kovid-19 vaka sayısında 10'un üzerine çıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:36:04 -
Güney Kore'de 5 gün sonra günlük Kovid-19 vaka sayısında 10'un üzerine çıkıldı

SEUL (AA) - Güney Kore'de 5 günün ardından ilk kez günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 10'un üzerine çıkıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, dün gece itibarıyla ülkede 12 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Ancak Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, bu açıklamayı izleyen saatlerde 13 vakaya daha rastladığını bildirdi.

Kim, 13 vakanın hepsinin, geçen hafta Seul'da gece kulüplerine giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan 29 yaşındaki bir hastayla bağlantısı bulunduğunu belirtti.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, 29 yaşındaki bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artmasının yüksek olasılık olduğunu söyledi.

Hastanın geçen hafta sonu gittiği gece kulüplerini yaklaşık bin 500 kişinin ziyaret ettiği de kaydedildi.





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