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Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı

Bursa’nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlarda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Güney Kore ve Katar’da düzenlenen uluslararası fuarlarda adeta Bursa rüzgarı estirdi.

10 Eylül 2019 Salı 16:23
Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı

Bursa’nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlarda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Güney Kore ve Katar’da düzenlenen uluslararası fuarlarda adeta Bursa rüzgarı estirdi.


Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Daha önce İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen uluslararası fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, bu kez Güney Kore ve Katar turuna çıktı. İlk olarak Katar’da düzenlenen Travel Holiday Expo’ya katılan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği burada Bursalı acentalarla ortak stant açtı. Sağlık turizmi üzerine faaliyet gösteren acenta Katarlılardan yoğun ilgi görürken, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Koordinatörü Anıl Bayık, standı ziyaret edenlere Bursa’nın tarihi, doğal ve kültürel birikimi hakkında bilgi verdi.


Fuar turunun ikinci durağı ise Güney Kore oldu. Seul kentinde düzenlenen COEX Turizm Fuarına katılan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği burada da Türk Hava Yolları ve Büyükelçiliğinin organize ettiği programda yer aldı. Bursa’nın değerlerini merakla dinleyen Güney Koreliler en fazla İznik’e ve çini sanatına ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:23
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