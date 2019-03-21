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Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari araçları yakıt piliyle çalıştırmayı hedefliyor

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, çevre kirliliğine sebep olan ince toz problemiyle başa çıkmak için 2035’e kadar kamyonlar ve iş makinaları dahil bütün ticari araçları yakıt piliyle, 2025’de kadar da trenleri hidrojenle çalıştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:51
Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari araçları yakıt piliyle çalıştırmayı hedefliyor

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, çevre kirliliğine sebep olan ince toz problemiyle başa çıkmak için 2035’e kadar kamyonlar ve iş makinaları dahil bütün ticari araçları yakıt piliyle, 2025’de kadar da trenleri hidrojenle çalıştırmayı hedeflediklerini açıkladı.


İktidar partisinin Ulaştırma Bakanı adayı Choi Jeong-ho’nun araçların yakıt pili ve hidrojen yakıtıyla çalıştırılması projesi, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Choi, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte 2022 yılına kadar yapılacak deneme çalıştırmalarının tamamlanmasıyla hidrojenle çalışan trenleri hizmete almayı planladığını açıkladı.



Yeşil şehir planı


Choi Jeong-ho, sadece yakıt pili ve hidrojen yakıtıyla çalışan otobüsler ve trenlerin olacağı bir pilot şehir tasarlamayı planladığını söyledi.


Ulaştırma Bakanlığında Choi’nin teklifleri konusunda görüş birliği bulunduğu belirtildi. Bir bakanlık yetkilisi, “Atanma işleminin yapılmasını takiben Bakanlık, bu hedefi gerçekleştirmek için bir yol haritası hazırlayacak” dedi.


Aynı gün, Sanayi Bakanlığı gelecek 3-4 yıl içinde 23 yenilenebilir enerji projesine 115 milyon dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Bakanlık, yenilenebilir enerjinin sanayide kapasiteyi güçlendirmede yoğunlaşacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:51
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