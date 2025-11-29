  • İSTANBUL
İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor

Siyaseti bırakıyor mu? Kendini dinler tarihine veren Davutoğlu sevenlerini endişelendirdi

Restoranlardan online platformlara rest! Yüzde 20’lik indirim kararı aldılar

Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Emine Erdoğan’dan kritik uyarı! İsraf beka meselesi haline geliyor

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaştık

Ankara'da sık sık kesilen su vatandaşları çileden çıkardı! "Kaçak akım rölesi Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük"
Güney Kore L-SAM Füze sistemi yola çıktı geliyor! Yeni rakip olacak! İpucunu verdi hedefi açıkladı! Olay gelişme
Güney Kore L-SAM Füze sistemi yola çıktı geliyor! Yeni rakip olacak! İpucunu verdi hedefi açıkladı! Olay gelişme

Güney Kore L-SAM Füze sistemi yola çıktı geliyor! Yeni rakip olacak! İpucunu verdi hedefi açıkladı! Olay gelişme

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimine ilişkin son bilgileri, ipucunu paylaştı. Güney Kore yeni sözleşme imzaladığını açıkladı…

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimi için Hanwha Aerospace ile 482 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı…

L-SAM Hava Savunma Füze Sistemi Güney Kore Ordusunun katmanlı hava ve füze savunma mimarisinin temel unsurlarından biri olarak konuşlandırılacak.

Program kapsamında Hanwha Aerospace, L-SAM fırlatıcılarını ve balistik füze önleyicilerini 2030 yılına kadar Güney Kore Ordusuna teslim edecek.

Sistem, mevcut M-SAM ve Patriot sistemleri devreye girmeden önce düşman balistik füzelerini daha yüksek irtifalarda angaje etmeye imkân sağlayan yüksek irtifa önleme katmanını oluşturmaktadır.

ulusavunma'ya göre: L-SAM, Mach 8.82 hızlarda hareket eden hedefleri 150 kilometre menzilde, 40 ila 60 kilometre irtifada önleme yeteneğine sahiptir…

Amerika ordusu Venezuela'nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi
Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!
Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!

Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

