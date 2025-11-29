Güney Kore L-SAM Füze sistemi yola çıktı geliyor! Yeni rakip olacak! İpucunu verdi hedefi açıkladı! Olay gelişme

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimi için Hanwha Aerospace ile 482 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı…

L-SAM Hava Savunma Füze Sistemi Güney Kore Ordusunun katmanlı hava ve füze savunma mimarisinin temel unsurlarından biri olarak konuşlandırılacak.

Program kapsamında Hanwha Aerospace, L-SAM fırlatıcılarını ve balistik füze önleyicilerini 2030 yılına kadar Güney Kore Ordusuna teslim edecek.

Sistem, mevcut M-SAM ve Patriot sistemleri devreye girmeden önce düşman balistik füzelerini daha yüksek irtifalarda angaje etmeye imkân sağlayan yüksek irtifa önleme katmanını oluşturmaktadır.

ulusavunma'ya göre: L-SAM, Mach 8.82 hızlarda hareket eden hedefleri 150 kilometre menzilde, 40 ila 60 kilometre irtifada önleme yeteneğine sahiptir…