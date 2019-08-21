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Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi

Çin'de düzenlenen üçlü görüşmede Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, üçlü iş birliğinin önemini vurguladı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi

ANKARA (AA) - Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanları, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, Pekin'de yapılan üçlü görüşmede, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkeleri arasında üçlü iş birliğine gerek duyulduğu konusunda mutabık kaldı.

Üç ülke arasındaki iş birliğinde ilerleme yollarının istişare edildiği görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki barış süreci de dahil çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, "Üç ülke arasındaki iş birliği ikili ilişkilerden etkilenmeden ilerlemeli. Bu, Kore Yarımadası'nda barışa ve serbest ticaretin güçlendirilmesine katkı sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Üç ülkenin de kurallara dayalı, serbest ve adil çok taraflı ticaret sayesinde kalkındığına dikkati çeken Kang, üçlü iş birliğinin de "serbest ticaret ilkelerine dayanmasını beklediklerini" kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang da görüşmede, üç ülkenin, sorunlarını yapıcı şekilde diyalog ve iş birliği yoluyla ele alması gerektiğini belirterek, Güney Kore, Japonya ve Çin arasındaki iş birliğinin küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu bildirdi.

Wang ayrıca, ikili ihtilafların üçlü iş birliğini etkilememesi temennisinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono da "İkili ilişkilerde birtakım zorluklarla karşılaşılsa da üçlü iş birliğini sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.









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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
  1. Çin
  2. Güney KORE
  3. Japonya

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