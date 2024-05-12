Güney Kore heyetinden Türkiye ziyareti: Konya'ya hayran kaldılar...Çağrı yapıldı, ilham kaynağı olacak

Heyet, merkezin üstlendiği önemli misyon ve sorumluluk dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile merkez yönetimini tebrik ederken; Güney Koreli heyete ziyaretleri için teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Karatay Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle 2016 yılında hizmete giren Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, kaliteli hizmet anlayışı ve işleyişiyle ulusal ve uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son olarak Güney Kore Seul Büyükşehir Konseyi Sağlık ve Refah Komitesi Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Seul Sağlık ve Refah Komitesi’nin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Nail Günay, Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, Hayırsever iş insanı Mehmet Ali Atiker ve dernek yöneticileri de hazır bulundu.

Seul Büyükşehir Konseyi Sağlık ve Refah Komitesi yöneticileri, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ve merkez yöneticilerinden bilgi aldılar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MERKEZ ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYOR

Uluslararası yayınlar ve raporlarla sık sık Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da övgüyle bahsedilen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin Konya’da çok önemli misyon ve sorumluluk üstlendiğini bu görevini de layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden Seul Büyükşehir Sağlık ve Refah Komitesi yetkilileri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile merkez yönetimine teşekkür ettiler. Merkezin birçok paydaşla başarılı bir şekilde ortak yönetilmesi de heyetin ilgisini çekti.

HEYET, MERKEZDEN FAYDALANAN VATANDAŞLARLA DA BULUŞTU

Merkezden faydalanan hastalarla da bir araya gelen Seul Sağlık ve Refah Komitesi üyeleri ayrıca; merkezde alanında uzman ve güler yüzlü personelin görev aldığını, bu ortamın Konyalı hastalara ve hasta yakınlarına umut ışığı olduğunu sözlerine eklediler.

MERKEZİMİZ ULUSLARARASI ÇALIŞMALARA İLHAM KAYNAĞI OLUYOR!

Ziyaretleri dolayısıyla Güney Koreli heyete teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’nin gururu olduğunu belirtti.

“Dünya’ya örnek gösterilen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizin model alınarak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda yeni çalışmalara ilham kaynağı olmasından mutluluk duyuyoruz’ diyen Başkan Hasan Kılca, şunları söyledi; “Misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Hz. Mevlana’nın medfun olduğu ve Selçukluların başkenti olan tarihi şehrimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizdeki tüm paydaşlarımıza, il sağlık müdürümüze, üniversitemize, hayırseverlerimize ve müdürlerimize de bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Tesisimizin en önemli özelliği merkezden faydalanan vatandaşlarımızın hastalığı stabil hale geliyor ve ilerlemiyor. İkincisi de hasta yakınları rahatça kendi sosyal hayatlarına vakit ayırabiliyorlar. Böylelikle ailelerimizi de dinlendirmiş oluyoruz. Özetle merkezimizde hastalarımıza verilen hizmet ve ilginin kalitesi her türlü takdiri hak ediyor. Bunun için merkezimizi önemsiyorum ve merkezimize destek veriyoruz. Karatay Belediyesi olarak bu kapsamda yapılacak her faaliyetin içerisinde olmaya devam edeceğiz.”