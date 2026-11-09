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Kobi Güney Kore heyetinden Muğla’da dikkat çeken ziyaret!
Kobi

Güney Kore heyetinden Muğla’da dikkat çeken ziyaret!

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Güney Kore heyetinden Muğla’da dikkat çeken ziyaret!

Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) heyeti, Muğla programının 2.gününde Gökova Orman Fidanlığı ile sığla yağı üretim tesisini ziyaret etti. Program kapsamında iki ülke kooperatifçiliği anısına dostluk fidanları da toprakla buluşturuldu.

Muğla’da ormancılık ve kooperatifçilik alanındaki temaslarını sürdüren Güney Kore heyeti, ziyaret programının ikinci gününde fidanlıktan üretim tesislerine uzanan bir dizi incelemede bulundu. Ziyaretin ardından Köyceğiz Balcılar Köyü yakınlarında bulunan kooperatifler birliği alanına fidan diken Güney Kore Orman Kooperatifleri heyeti Köyceğiz Kavakarası Köyünde bulunan Sığla Yağı Üretim tesisini ziyaret etti.

 

Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu heyetinin Gökova Fidanlık ziyaretinde Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin ile Fidanlık Müdürü İsmet Dokur eşlik etti. Güney Kore heyetine ev sahipliği yapan OR-KOOP Genel Başkanı Ahmet Çetiner ve Genel Başkan Yardımcıları Eray Çiçek ile kooperatif başkanları programa eşlik etti.

 

Fidanlık programının ardından Muğla-Fethiye karayolunun Balcılar Köyü kavşağına yakın bir noktaya yapılan MUKOBİRLİK tesisinde iki ülke kooperatifçiliği anısına dostluk fidanları dikildi. Heyet Köyceğiz Kavakarası Sığla Üretim Tesisi ve Beyobası’ndaki süs bitkisi üretim seralarında ziyaret yaptıktan sonra Muğla’dan ayrıldı.

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