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Aktüel Güney Kore Genelkurmay Başkanı'ndan demokrasi protestosuna müdahaleye 40 yıl sonra özür
Aktüel

Güney Kore Genelkurmay Başkanı'ndan demokrasi protestosuna müdahaleye 40 yıl sonra özür

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:14:28 -
Güney Kore Genelkurmay Başkanı'ndan demokrasi protestosuna müdahaleye 40 yıl sonra özür

ANKARA (AA) - Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı Nam Yeong-shin, ordunun 1980'deki Gwangju kentindeki demokrasi yanlısı protestolara kanlı müdahalesi nedeniyle özür diledi.

General Nam, Meclis Silahlı Kuvvetler Denetim Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Bence ordunun 18 Mayıs 1980'deki Demokratikleşme Hareketi protestosuna müdahalesi ciddi bir hataydı. Kurbanlardan ve yakınlarını kaybedenlerden yürekten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

General Nam, ordunun olayla ilgili yürütülecek bir soruşturmayla iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Nam'ın sözleri, 40 yılın ardından bir ordu yetkilisinin olaya dair yaptığı ilk resmi özür açıklaması oldu.

Devlet Başkanı Moon Jae-in 2017'de göreve gelmesinin ardından, gösterinin şiddetle bastırılmasında devletin rolüne dair yeniden soruşturma açma sözü vermişti.

Moon'un talimatının ardından Güney Jeolla Eyaleti polisi tarafından hazırlanan soruşturma raporunda, "Ordunun göstericilere şiddetle müdahale etmesinin sebebi olarak öne sürülen protestocuların silahlandığı iddiasına dair kayıtların 'çarpıtıldığı', protestolarda ciddi bir güvenlik tehdidi bulunmamasına rağmen askeri müdahaleye başvurulduğu" tespitleri yer almıştı.

Güney Kore'yi 1960'lı ve 1970'li yıllarda yöneten diktatör Park Chung-hee'nin ölümünün ardından, 12 Aralık 1979'da General Chun Doo-hwan askeri darbeyle iktidara gelmişti. Chun'un yönetimindeki ordu, Guwangju kentinde demokrasi talebiyle mayıs ayında başlayan kitle gösterisini şiddetle bastırma yoluna gitmişti. Olaylar sırasında askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, müdahalede 200'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1800'e yakın kişi yaralanmıştı.

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