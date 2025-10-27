  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Dünya Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı
Dünya

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Güney Kore Donanması ve DAPA, Changbogo-III Batch-II denizaltısının lansmanında Haeseong-5’i sergiledi. Süpersonik, Yakhont bağlantılı tasarım ve 10 hücreli iç VLS, Seul’ün deniz saldırı kapasitesini radikal biçimde genişletiyor.

Güney Kore, deniz savaşlarında yeni bir dönemi ilan ediyor. Cumhuriyetin Donanması ile Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Changbogo-III Batch-II sınıf denizaltının (ROKS Jang Yeong-sil) tanıtım töreninde Haeseong-5 gemisavar füzesini ilk kez halka açık olarak sergiledi ve görüntüler, silahın ülkenin deniz saldırı yeteneklerindeki atışı somutlaştırdı.

Süpersonik, orta menzil ve “Yakhont bağlantısı” iddiası

m5dergi.com'un haberine göre yetkililer ve açık kaynaklar, Haeseong-5’i süpersonik, orta menzilli seyir/gemi savar sınıfında tanımlıyor ve tasarımının Rus Yakhont ailesinden türetilmiş teknoloji ile ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor. Bu bağlantı, füzenin yüksek hız, yüksek atılabilirlik ve elektronik karşı önlemlere dayanıklılık özellikleri iddialarını güçlendiriyor.

 

İç VLS ve saldırı yelpazesi: 10 hücreli ULS-07K

Haeseong-5, Changbogo-III Batch-II denizaltısının orta kıç tarafındaki 10 hücreli ULS-07K dikey fırlatma sistemi ile sergilendi, bu, denizaltının dahili ve çoklu saldırı yükü seçeneğine sahip olduğunu gösteriyor ve platformun saldırı esnekliğini artırıyor. Bu adım, Seul’ün yeni nesil denizaltılarına aktif vuruş seçenekleri ekleme stratejisinin bir parçası.

Motor mimarisi ve performans iddiaları

Açıklanan tasarım ayrıntıları, Haeseong-5’in katı yakıtlı yükseltici + ramjet kombinasyonuna dayanan tipik süpersonik seyir yaklaşımını takip ettiğini işaret ediyor: yükseltici füzeyi ateşleyip hızlandırıyor; ardından ramjet devreye girerek yüksek hızlı seyri sürdürüyor, bu da menzil ve uçuş profilinde avantaj sağlayan bir düzen.

 

Çok rollü tehdit: Deniz üstü ve kara hedefleri

Açık kaynaklar, Haeseong-5’in esas hedefinin yüzey savaş gemileri olduğu ancak elektronik harp ve yoğun ateş altında dahi görev yapabilecek şekilde tasarlandığını, gerekirse kara hedeflerine karşı menzilinin artırılabileceğini belirtiyor. Bu da füzenin operasyonel çok yönlülüğünü vurguluyor.

Stratejik mesaj: Seul, yeni denizaltılarına “saldırı dişi” ekliyor

Analistler, Haeseong-5’in halka sergilenmesini Seul’ün gizli yetenekleri açıkça göstermeye başladığı bir adım olarak yorumluyor. Changbogo-III Batch-II ile birlikte sergilenen bu silah, Güney Kore’nin denizaltı-temelli vurucu gücünü ve denizlerde caydırıcılığını yükseltecek bir hamle olarak okunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

amerika olmassa bir hicler

japonya güney korer tayvan amerikanın koruması altında olmasalar bir hiçler gercekten acı durum <<çin rusya kuzey kore bunları yerler

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23