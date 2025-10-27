Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Güney Kore, deniz savaşlarında yeni bir dönemi ilan ediyor. Cumhuriyetin Donanması ile Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Changbogo-III Batch-II sınıf denizaltının (ROKS Jang Yeong-sil) tanıtım töreninde Haeseong-5 gemisavar füzesini ilk kez halka açık olarak sergiledi ve görüntüler, silahın ülkenin deniz saldırı yeteneklerindeki atışı somutlaştırdı.

Süpersonik, orta menzil ve “Yakhont bağlantısı” iddiası

m5dergi.com'un haberine göre yetkililer ve açık kaynaklar, Haeseong-5’i süpersonik, orta menzilli seyir/gemi savar sınıfında tanımlıyor ve tasarımının Rus Yakhont ailesinden türetilmiş teknoloji ile ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor. Bu bağlantı, füzenin yüksek hız, yüksek atılabilirlik ve elektronik karşı önlemlere dayanıklılık özellikleri iddialarını güçlendiriyor.

İç VLS ve saldırı yelpazesi: 10 hücreli ULS-07K

Haeseong-5, Changbogo-III Batch-II denizaltısının orta kıç tarafındaki 10 hücreli ULS-07K dikey fırlatma sistemi ile sergilendi, bu, denizaltının dahili ve çoklu saldırı yükü seçeneğine sahip olduğunu gösteriyor ve platformun saldırı esnekliğini artırıyor. Bu adım, Seul’ün yeni nesil denizaltılarına aktif vuruş seçenekleri ekleme stratejisinin bir parçası.

Motor mimarisi ve performans iddiaları

Açıklanan tasarım ayrıntıları, Haeseong-5’in katı yakıtlı yükseltici + ramjet kombinasyonuna dayanan tipik süpersonik seyir yaklaşımını takip ettiğini işaret ediyor: yükseltici füzeyi ateşleyip hızlandırıyor; ardından ramjet devreye girerek yüksek hızlı seyri sürdürüyor, bu da menzil ve uçuş profilinde avantaj sağlayan bir düzen.

Çok rollü tehdit: Deniz üstü ve kara hedefleri

Açık kaynaklar, Haeseong-5’in esas hedefinin yüzey savaş gemileri olduğu ancak elektronik harp ve yoğun ateş altında dahi görev yapabilecek şekilde tasarlandığını, gerekirse kara hedeflerine karşı menzilinin artırılabileceğini belirtiyor. Bu da füzenin operasyonel çok yönlülüğünü vurguluyor.

Stratejik mesaj: Seul, yeni denizaltılarına “saldırı dişi” ekliyor

Analistler, Haeseong-5’in halka sergilenmesini Seul’ün gizli yetenekleri açıkça göstermeye başladığı bir adım olarak yorumluyor. Changbogo-III Batch-II ile birlikte sergilenen bu silah, Güney Kore’nin denizaltı-temelli vurucu gücünü ve denizlerde caydırıcılığını yükseltecek bir hamle olarak okunuyor.