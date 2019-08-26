Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan yerli şirketlere yatırım jesti

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya ile yaşadıkları dış ticaret anlaşmazlığı nedeniyle zarar gören yerli şirketlere destek için kişisel yatırım jesti yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon, Japonya'nın ihracat kısıtlaması getirdiği yüksek teknoloji üretiminde kullanılan parça ve malzemeleri üreten şirketlerin hisselerinin toplandığı yatırım fonuna kişisel hesabından 50 milyon won (yaklaşık 40 bin dolar) aktardı.

Hayatında ilk kez bir hisse fonuna para yatırdığını ifade eden Moon, "Güney Kore'nin malzeme, parça ve donanım endüstrilerinin rekabet gücünü artırmak büyük önem taşıyor. "dedi.

Moon, Japonya'yı parça üretim alanındaki üstünlüğünü kullanarak Güney Kore'nin temel endüstri kollarını yıpratmaya yönelik adımlar atmakla suçladı.

- İki ülke arasındaki dış ticaret tartışması

Japonya, 9 Temmuz'da aldığı kararla Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin satışını bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Japon tarafı ise kararın ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Seul yönetimi, bunun üzerine, geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiğini açıklamıştı.

Güney Koreli yetkililer, Japonya'nın denetim eksikliklerini ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın iki ülke arasında güvenlik iş birliği koşullarında "derin bir değişim" yarattığını kaydetmişti.

İki ülke daha önce de birbirlerini, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.