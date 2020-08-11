Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Oruç Reis gemisi Yunanistan’ın ardından Güney Kıbrıs’ı da rahatsız etti. Batılı devletler tarafından desteklenerek sürekli provakasyonlara imza atan ve Ada’da siyasi çözümden kaçan Güney Kıbrıs tarafı bu kez Türkiye’yi alçak bir şekilde tehdit etti.

Türkiye’nin bölgedeki meşru faaliyetlerini hiçe sayan Güney tarafı, Türk personeli tutuklayacaklarını öne sürdü.

Konuya ilişkin konuşan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Ankara’nın bölgede yürüttüğü araştırmanın yasa dışı olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis, yaptığı açıklamada, “Gemideki bütün personeli tutuklarız” diyerek küstah bir çıkış yaptı.

Güney Kıbrıs basını, bakanının açıklamalarının yanı sıra Yunanistan’ın acil durumda bulunduğunu ve ordunun hazır kıta olduğunu yazdı.