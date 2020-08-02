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Dünya

Güney Kıbrıs'tan Rusya'ya yardım çağrısı! Putin, Türkiye için Rumlara söz verdi

Türkiye'nin doğal kaynak arayışıyla Kıbrıs kıyılarında aktif olması karşısında çaresiz kalan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı, Putin'den yardım istedi. Putin, bu çağrıyı karşılıksız bırakmayacağına yönelik söz verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:33:00 -
Güney Kıbrıs'tan Rusya'ya yardım çağrısı! Putin, Türkiye için Rumlara söz verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önceden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapmasının tepki görücek bir eylem olacağını bildirmişti. Fatih Dönmez böyle bir durumda Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği, bölge ülkeleri ve bölgede faaliyet gösteren şirketler ile gerginliğe sebep olacağını söylemişti. Görünen o ki Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'nın da meseleye dahil olmasını istiyor.

Anastasiadis ve Putin görüştü

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi. Putin ile telefonda görüşen Anastasiadis; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilerleyişinin durdurulması, Kapalı Maraş bölgesinin kapatılması, sismik araştırma gemisi olan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin çalışmalarının durdurulması isteklerinde bulundu.

Putin söz verdi

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios'un söylediğine göre Putin, Türkiye konusunda aracı olacağına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğine söz verdi.

Türkiye'nin ilerlemesi konusunda Rusya da endişeli

Kusios, Putin'in de olaylardan endişe duyduğunu belirtti ve "Putin Rusya'nın daima anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ilkeleri temelindeki müzakereler aracılığıyla çözülmesinden yana olduğunu vurguladı." şeklinde konuştu.

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