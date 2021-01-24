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Dünya Güney Kıbrıs'ı karıştıran koronavirüs mesajı! Görenler dondu, kaldı
Dünya

Güney Kıbrıs'ı karıştıran koronavirüs mesajı! Görenler dondu, kaldı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs ile temaslı kişilere yönelik geliştirilen filyasyon sistemi arızalandı. Yüzlerce kişiye giden 'Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız' mesajı ortalığı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 17:47:00 -
Güney Kıbrıs'ı karıştıran koronavirüs mesajı! Görenler dondu, kaldı

Rum yönetiminin arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye SMS yolu ile 'Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız' mesajı gönderince adanın güneyi karıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye SMS yolu ile 'Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız' mesajı gönderildi.

Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu.

Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.

İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüs nedeniyle dört kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısının 30 bine dayandığı Rum kesiminde, Covid-19 183 can aldı.

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