Güney Kıbrıs Rum Yönetimi akrep gibi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol'un Alasa köyü yakınlarında perşembe günü çıkan ve söndürülen orman yangını dün yeniden başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve bazı yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Dışişleri Bakanlığının yardım talebinde bulunmak için İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan ile temas kurduğunu açıkladı.

Ürdün'ün gönderdiği 3 helikopterin bölgedeki orman yangınıyla mücadeleye etkin katıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın devamında yangının çıkış nedeni ve söndürüldükten sonra tekrar alev almasının sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi.

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İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan'dan yardım talebi

Öte yandan orman yangınının dün yeniden başlaması üzerine GKRY İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan'dan söndürme çalışmaları için yardım talep edildi.

Yunanistan'ın 2 uçak gönderdiği söndürme çalışmalarına, Ürdün'ün de 3 helikopterle katıldığı bildiriliyor.

KKTC'nin teklifi kabul edilmedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, orman yangını ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yardım teklifini kabul etmedi.

GKRY, KKTC'nin yardım teklifini kabul etmeme sebebi olarak yangın kontrol altına alındığını gerekçe sunuldu.

4 araç hazır bekletiliyor

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, her ihtimale karşı 4 araç ile 11 personeli Lefkoşa'daki tesislerinde hazır tutuyor.

Yetkililerinden alınan bilgiye göre, KKTC, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinin Alasa köyü yakınlarındaki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere arazöz, itfaiye aracı ve sivil savunma personeli gönderebileceğini Rum yönetimine iletti.

Kaynak: AA