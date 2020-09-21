  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi
Dünya

Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını istedi. Bu talep Almanya tarafından engellendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:08:00 - 2020-09-21 10:49:48
Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Güney Kbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği’ne yaptırım baskısı yaptı. Yaptırım çıkışına ise Almanya Başbakanı Angela Merkel karşı çıktı.

Rum basını, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen Güney Kıbrıs’ın Almanya tarafından engellerle karşılaştığını yazdı.

Filetefheros gazetesi, AB’den Rum tarafından ‘Yaptırım yerine diyalog’ cevabı verildiğini takipçileri ile paylaştı.

Gazetede yer alan haberde, Güney Kıbrıs yönetimine ‘Önceliğimiz Türk-Yunan diyalogu, bu yüzden yaptırımlar bekleyebilir’ mesajı verildiği kaydedildi.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını belirtti. Haberde, ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama faaliyetler neticesinde Lefkoşa ve Atina zor duruma sokuldu’ denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı