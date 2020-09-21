Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Güney Kbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği’ne yaptırım baskısı yaptı. Yaptırım çıkışına ise Almanya Başbakanı Angela Merkel karşı çıktı.

Rum basını, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen Güney Kıbrıs’ın Almanya tarafından engellerle karşılaştığını yazdı.

Filetefheros gazetesi, AB’den Rum tarafından ‘Yaptırım yerine diyalog’ cevabı verildiğini takipçileri ile paylaştı.

Gazetede yer alan haberde, Güney Kıbrıs yönetimine ‘Önceliğimiz Türk-Yunan diyalogu, bu yüzden yaptırımlar bekleyebilir’ mesajı verildiği kaydedildi.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını belirtti. Haberde, ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama faaliyetler neticesinde Lefkoşa ve Atina zor duruma sokuldu’ denildi.