  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklama
Yahudi yerleşimciler yurtlarından zorla çıkardıkları Filistinlilere saldırdı!
Türkiye'nin o bölgesinde 'beyaz altın' fışkırıyor!
Sağlık Bakanı Koca, günün aşı raporunu açıkladı
Dünya Güney Geçiş Konseyi, Yemen hükümetinin Aden'e dönmesi konusunda uzlaştı
Dünya

Güney Geçiş Konseyi, Yemen hükümetinin Aden'e dönmesi konusunda uzlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), çalışmalarını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yürüten Yemen hükümetinin en kısa sürede Aden'e dönmesi konusunda uzlaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 00:59:00 -
Güney Geçiş Konseyi, Yemen hükümetinin Aden'e dönmesi konusunda uzlaştı

GGK Resmi Sözcüsü Ali Abdullah el-Kesiri tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın hükümetin başkent Aden'e dönüşüne ilişkin fikir birliği oluşmasındaki çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kesiri, GGK'nin Yemen hükümetinin Aden'e dönüşüne onay vermesinin yanı sıra hükümetin geçici başkentte himayesine ilişkin bir mekanizma üzerinde de uzlaşıya varıldığını kaydetti.

Hükümetin Aden'e gelişinin reddedildiğiyle ilgili söylentileri yalanlayan Kesiri, "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının tamamlanması için mekanizmalar üzerinde fikir birliğinin başlaması konusunda çaba gösteriliyor." dedi.

Yemen hükümeti, GGK ile yaşanan gerginliğin ardından yaklaşık iki aydır, görevini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Yemen'in Şebve, Hadramevt gibi kentlerinden yürütüyordu.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin görüşmeler iki hafta önce Riyad'ta başlamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay