Güney Ege’nin eşsiz rotaları doğaseverleri bekliyor

Muğla’da, alternatif turizme katkı sağlayan yürüyüş ve bisiklet rotaları, korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde doğaseverlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Güney Ege’nin el değmemiş bölgelerindeki yürüyüş ve bisiklet parkurları, renkli bitki örtüsünün yanı sıra enfes manzarasıyla doğanın en güzel örneklerini sunuyor. Kırsal kesimlerde el değmemiş yerleri koruyarak turizme kazandırmayı amaçlayan Köyceğiz, Ortaca, Dalaman yürüyüş ve bisiklet rotaları (The ECO Trails) projesi 470 kilometre yürüyüş, 740 kilometre bisiklet parkuruyla Korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde doğaseverleri bekliyor.

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği’nin Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ana finansörlüğünde Ortaca ve Dalaman Belediyeleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürüttüğü Köyceğiz, Ortaca, Dalaman yürüyüş ve bisiklet rotaları, bölgedeki tarihi, kültürel, doğal güzellikleri hem yürüyerek hem de bisikletle keşfetmeyi sağlıyor.

3 yıl süren çalışmalar sonunda doğaseverlerin hizmetine açılan ve ülkedeki kültür yollarından biri olan ECO Trails, oldukça zengin, endemik ve tehdit altındaki türler hakkında farkındalık yaratıp, insanın henüz doğaya zarar veremediği zamanlardan kalan eski yolları, patikaları kullanarak geçmişin izini sürüyor.

Gezginlerin rotalarda bilinçli, güvenli yürümelerini sağlamak için güzergahın tamamı, uluslararası standartlarda kırmızı ve beyaz renklerle işaretlendi, 852 adet bilgilendirici yön tabelası yerleştirildi.

Proje yürütücüsü Murat Demirci, Korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde doğanın ön plana çıkacağını ve değerinin daha çok anlaşılacağını tahmin ettiğini söyledi.

ECO Trails’in alternatif turizm için sundukları bir proje olduğuna değinen Demirci; “Doğaya çıkıp yürüyorsunuz, koşuyorsunuz aynı zamanda bisiklete biniyorsunuz ve bütün bunları uluslararası standartlarda hazırlanan işaretli rotalarda yapıyorsunuz. Bu bölgeye geldiğiniz zaman deniz, kum ve güneş dışında doğayla iç içe daha aktif bir tatil geçirebileceğiniz alternatif turizm alt yapısını tamamladık. 70 kilometre yürüyüş, 740 kilometre bisiklet rotalarıyla misafirlerimizin vakitlerini değerli ve faydalı geçireceklerini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Yürüyüş ve bisiklet yolları projesinin mobil uygulaması olduğunu aktaran Demirci, tatilcilerin, rotaları internetten görebileceğini de sözlerine ekledi.