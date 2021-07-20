  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Husiler'den çağrı: Barış görüşmelerine hazırız
AB Adalet Divanı'na sert tepki! "Başörtüsü kararı, kadın hakkı ihlalidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin bayramını kutladı
CHP'li Tanal'a AK Partili başkandan cevap: Dön yüzünü acze düşen İstanbul'a bak!
Dünya Güney Çin Denizi’nde savaş gemileri karşı karşıya geldi
Dünya

Güney Çin Denizi’nde savaş gemileri karşı karşıya geldi

Filipinler, Güney Çin Denizi’nde bir Çin savaş gemisini uzaklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 00:03:00 -
Güney Çin Denizi’nde savaş gemileri karşı karşıya geldi

Bloomberg'in haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığından bugün yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da, Güney Çin Denizi'ndeki Marie Louise Bank'ta bir Çin savaş gemisine uyarıda bulunulduğu ve daha sonra geminin uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, Filipin Sahil Güvenliğinin, "Çin Donanması Savaş Gemisi 189"a 2 kez sözlü uyarı yaptığı ve gemi uzaklaşana kadar mesafeli bir şekilde onu takip ettiği kaydedildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen tak ımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay