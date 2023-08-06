  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Çin Denizi'nde öyle bir olay yaşandı ki: Denizde iki ülke birbirine girdi! Gündemi altüst edecek!
Dünya

Güney Çin Denizi'nde öyle bir olay yaşandı ki: Denizde iki ülke birbirine girdi! Gündemi altüst edecek!

Yeniakit Publisher
2023-08-06 11:10:00 - 2023-08-06 11:14:24
Güney Çin Denizi'nde öyle bir olay yaşandı ki: Denizde iki ülke birbirine girdi! Gündemi altüst edecek!

Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resife Filipinler takviye botunun yanaşmasına Çin'in izin vermemesi gerilime yol açtı. İki ülke arasında resmen gerilim oldu, ortalık karıştı! İki ülke başka yaklaşım sergiledi, gündem oldu. Güney Çin Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma: Böyle giderse ortalık daha da karışır... İşte bakın dikkat çeken detay ne...

Çin ve Filipinler'in sahil güvenlik ekipleri, İkinci Thomas Shoal olarak bilinen ihtilaflı alanlar arasındaki resifin yakınında karşı karşıya geldi.

Çin sahil güvenlik botları, Filipinler'in resifteki askerlerine gıda, su ve yakıt taşıyan iki botundan birinin yanaşmasına izin vermedi ve tazyikli su kullandı.

Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Çin gemisinin eylemlerinin, "botta bulunan kişilerin güvenliğini göz ardı ettiği" bildirildi.

Bu eylemle Çin'in uluslararası hukuku ihlal ettiği savunulan açıklamada, olayda yaralanan olup olmadığına dair detaya yer verilmedi.

Açıklamada, Çin'in eylemleri "abartılı ve rahatsız edici" olarak nitelendirilerek, bölgede "sorumluluk sahibi" eylemlerde bulunması çağrısı yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- ABD'DEN FİLİPİNLER'E DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e destek açıklaması yaptı.

Çin'in bu eylemlerinin bölgesel barış ve istikrara "doğrudan tehdit" olduğu kaydedilen açıklamada, "Tazyikli su fırlatan ve güvensiz engelleme manevraları sergileyen Çin gemileri, Filipinler'in açık denizlerde yasal seyrüsefer özgürlüğüne müdahale etti ve Filipinler gemilerinin ve mürettebatının güvenliğini tehlikeye attı." ifadelerine yer verildi.

Avustralya ve Japonya da Filipinler'e destek açıklaması yaptı.

İlginizi çekebilir→ Rize'de, 3 bin yıllık kaya resimleri bulundu! Dünyada eşine az rastlanan resimler şoke etti→ TIKLAYINIZ

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları (FONP)" adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.

Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum
Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum

Otomotiv

Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum

Türk drone üreticisi yeni hamlesini duyurdu: Bizi seçtiler! Müjdesi her an Türkiye'ye verilebilir
Türk drone üreticisi yeni hamlesini duyurdu: Bizi seçtiler! Müjdesi her an Türkiye'ye verilebilir

Teknoloji

Türk drone üreticisi yeni hamlesini duyurdu: Bizi seçtiler! Müjdesi her an Türkiye'ye verilebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bal

Çin ABD'nin kıyılarında cirit atsa ve kabadayılık taslasa anında savaş çıkar. Ne işi var birleşik terörist devletlerinin oralarda. Küresel haydut başı her yerde savaş çıkartıp sonrasında çalıp çırpmaya çalışıyor. Bunlar dünyanın veba ve kanser hastalığı. Yanlış anlaşılmasın, niyetim Çin'i övmek veya desteklemek değil...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23