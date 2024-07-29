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Gündem Güney Asya'nın kanayan yarası: Keşmir
Gündem

Güney Asya'nın kanayan yarası: Keşmir

Yeniakit Publisher
2024-07-29 17:55:00 -
Güney Asya'nın kanayan yarası: Keşmir

1947'den bu yana Asya'nın kanayan yarası olmaya devam eden Keşmir ile ilgili Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek.

 RECEP YEŞİL 

Pakistan ile Hindistan'ın bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorunu, Asya'nın kanayan yarası olmaya devam ediyor.

Son 30 yılda yaşanan olaylarda ise 94 bin 888 kişi hayatını kaybettiği Keşmir ile ilgili Ankara'da önemli bir toplantı yapılacak.

Gazeteci Alper Tan'ın Oturum Başkanlığını yapacağı toplantının konuşmacıları arasında şu isimler yer alacak:

Pakistan Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, GFI Başkanı Emekli Tümg. Doç, Dr. Güray Alpar, Emekli Büyükelçi Numan Hazar, Gazeteci Mehmet Öntürk ve SDAV Başkanı Sinan Tavukcu 
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Toplantı 1 Ağustos Perşembe günü saat 14:00'da başlayacak.

Keşmir sorununun çözümü

Pakistan, Keşmir sorununun çözümünün BMGK'nin 1948'de aldığı referandum kararından geçtiğini düşünüyor. Yeni Delhi yönetimi ise nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman bölgede olası bir referandumda halkın Hindistan'dan ayrılma yönünde oy kullanacağından endişe duyduğu için bu fikre sıcak bakmıyor.

Nükleer silaha sahip Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir gerginliği bölgenin istikrarını tehdit ediyor. İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki olası bir savaşın nükleer çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Keşmir'in nükleer savaşın yaşanabileceği bir yer haline geldiğini söylemişti.

Hindistan'ın bölge halkının isteklerini şiddetle bastırmaya çalışması da sorunun barışçıl yollarla çözümünü imkansız hale getiriyor.

Çözümünün neredeyse imkansız olduğu kaydedilen Keşmir sorunu, daha uzun yıllar Güney Asya'nın kanayan yarası olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

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