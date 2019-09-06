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Güney Amerika'da Türkçeye ilgi giderek artıyor

06 Eylül 2019 Cuma 14:12
Güney Amerika'da Türkçeye ilgi giderek artıyor

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkeleri Şili ve Kolombiya'da Türkçeye ilgi giderek artıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamada, Şili'de 1963'ten bu yana Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliği himayesinde faaliyet gösteren Mustafa Kemal Atatürk Okulu'nda Türkçe ve Türk tarihi derslerinin verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık bir buçuk aydır devam eden derslerle ilkokul ikinci sınıfta okuyan 35 öğrenciye temel dil becerileri kazandırılması ile Türk kültürü ve Türk inkılap tarihine ilişkin temel bilgilerin verildiği kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk Okulu Müdürü Javier Vega, Türkçe ve Türk tarihinin çocuklara öğretimini önemsediklerini ifade ederek, TİKA'nın okulun tadilatı ve donanımı için verdiği katkıların yanı sıra Türk dili ve tarihi derslerinin tekrar başlatılmasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

- Kolombiya'da Türk dili ve kültürü derslerine talep geçen yıla göre iki kat arttı

Öte yandan, açıklamada, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Universidad Nacional'de başlatılan Türk dili ve kültürü derslerine talebin geçen yıla göre iki kat arttığı bildirildi.

Bu yıl sınıf kontenjanını aşan taleplerle 2 sınıf başlangıç seviyesi ve 1 sınıf ikinci seviye derslerin açıldığı kaydedilen açıklamada, yoğun talep üzerine Kolombiya'nın farklı illerinde ve Güney Amerika'daki diğer bazı ülkelerde Türk dili ve kültürü dersleri açılmasının planlandığı belirtildi.

Bu bağlamda, Türkçe derslerinde tarih, kültür, gastronomi ve sanat alanlarında etkinliklerin de yer alacağı bilgisi paylaşıldı.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:12
  1. Ders
  2. Kolombiya
  3. Şili
  4. Tarih
  5. TİKA
  6. Türk Dili ve Kültürü
  7. türkiye

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