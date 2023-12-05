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Dünya Güney Amerika ülkesinden Aselsan'a özel ilgi
Dünya

Güney Amerika ülkesinden Aselsan'a özel ilgi

Yeniakit Publisher
2023-12-05 07:04:00 -
Güney Amerika ülkesinden Aselsan'a özel ilgi

ASELSAN MEKO 360 destroyer modernizasyonu projesi Arjantin Donanmasının ilgisini çekiyor.

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