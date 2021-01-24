Güney Amerika ülkesinde uçak düştü! Kulüp Başkanı ve 4 futbolcu öldü
Brezilya'da, Palmas Futebol e Regatas kulübünün başkanını ve dört futbolcusunu taşıyan özel uçak düştü. Kazadan sağ kurtulan olmadı.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Chapecoense faciasının üzerinden henüz birkaç sene geçmişken benzer bir kaza daha yaşandı.
İçerisinde Palmas kulübünün başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28) Ranule (27) ve Marcus Molinari'yi (23) taşıyan özel uçak kalkıştan kısa bir süre yere çakıldı.
Kazada uçağın pilotu da dahil herkes yaşamını yitirdi.
mackolik'in haberine göre; Palmas, Copa Verde maçında yarın deplasmanda Vila Nova ile karşı karşıya gelecekti.