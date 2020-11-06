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Aktüel Güney Afrikalı Müslümanlar, İzmir'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı
Aktüel

Güney Afrikalı Müslümanlar, İzmir'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:46:30 -
Güney Afrikalı Müslümanlar, İzmir'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'da, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Nur'ul Hamidiye Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Başkan Yardımcısı Moulana Abdul Khaliq Ebrahim Allie ve Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier katıldı.

Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında duygularını paylaşan MJC Başkan Yardımcısı Allie, geçmişte ve günümüzde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya Müslümanlarına yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti.

Namaz için toplanan cemaate hitap eden Başkonsolos Yeşildağ, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların birbirlerinin sevinç ve kederlerini paylaştığını, Güney Afrikalı Müslümanların da bugün Türk kardeşlerinin acısına ortak olduğunu söyledi.

Awkaf Vakfı, hafta içinde yaptığı basın çağrısıyla Güney Afrika'daki tüm camilerden İzmirli depremzedeler için dua edilmesini ve gıyabi cenaze namazı kılınmasını istemişti.

Cape Town şehrinde 135 yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camisi son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilmişti.

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