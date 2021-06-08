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Dünya Güney Afrikalı kadın doğum rekoru kırdı!...
Dünya

Güney Afrikalı kadın doğum rekoru kırdı!...

Güney Afrika'nın Gauteng vilayetinde yaşayan 37 yaşındaki kadın, tek seferde 10 çocuk birden doğurarak dünya rekorunu egale etti. 7 erkek 3 kız çocuk doğuran kadın hala olanlara inanamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 15:26:00 -
Güney Afrikalı kadın doğum rekoru kırdı!...

Güney Afrika'da Gosiame Thamara Sithole isimli 37 yaşındaki kadın, 7 erkek 3 kız olmak üzere 10 çocuk dünyaya getirdi.

Parekende bir mağazada müdür olarak çalışan Sithole, tüp bebek tedavisi görmediğini ve doktorların kendisine 10 çocuk taşıdığını söylediğinde şoka girdiğini söyledi.

"Röntgenleri gördüğümde inanamadım''

Sithole, "Hamileliğim beni şok etti. Başlangıçta zordu. Hala zor ama sanırım alıştım. Sadece Tanrı'nın tüm çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütmeme yardım etmesi için dua ediyorum. Doktorlar ilk söylediğinde inanamadım. İkiz veya üçüz çocuklarım olacağını düşünmüştüm ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Röntgenleri gördüğümde bile inanamadım." dedi.

İlk ultrasonunda 6 bebeğin göründüğünü söyleyen Sithole, doktorların daha sonraki kontrollerde 8, bir sonrakinde ise 10 bebek gördüklerini söyledi.

"İnanamadım"

​Sithole'in şu anda işsiz olan eşi Tsotetsi ise, "Buna inanamadım. Dışarıdaki birçok insan çocuk isterken bize böyle bir şey vermesi bir mucize. Bir insanın gerçekten sekiz çocuğa hamile kalıp kalamayacağı konusunda araştırmalar yaptım. İkizleri, üçüzleri ve hatta dördüzleri biliyordum ama böyle bir şeyi bilmiyordum. Ama eşimin tıbbi kayıtlarını gördükten sonra daha da heyecanlandım. Çocuklarımı kollarıma almak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Doğumun gerçekleştiği Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Profesör Dini Mawela, böyle vakaların nadir olduğunu ve genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.

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