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Güney Afrikalı dilenciler de Kovid-19’a karşı sosyal mesafeyi koruyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:40:49 -
Güney Afrikalı dilenciler de Kovid-19’a karşı sosyal mesafeyi koruyor

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmaması için sosyal mesafeyi gözeten dilenciler, uzun çubuklara taktıkları tenekeleri uzatıp para istemeye başladı.

Jhonathan Felix (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yardım istediğimiz insanlar bizden korkuyor ve yaklaşmak istemiyor, bu nedenle biz de uzun çubuklara taktığımız tenekelerimizi uzatarak para toplamaya karar verdik." dedi.

Bu yolun hem onlar hem de kendileri için daha elverişli olduğunu belirten Felix, "Hayatta kalmak için dilenmek zorundayız. Sokağa çıkma yasağı varken yiyecek ve para bulmakta çok zorlanıyorduk, şimdi tedbirlerin gevşetilmesi biraz olsun vatandaşların sokağa çıkmalarına ve bizleri görmelerine sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1 Mayıs itibarıyla Kovid-19 tedbirlerinde gevşeme yapılırken, enfekte olan kişi sayısı 10 bin 15’e yükseldi.

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