Güney Afrika'dan hayal kırıklığı yaşatan Hamas açıklaması!

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın İsrailli ve Hamaslı yetkililer hakkında tutuklama talebinde bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Mücahid Hamas'ın 'suçlu' ilan edilmesini kabul ettiler!

Ramaphosa, "Uluslararası hukukun üstünlüğünü korumak, iğrenç suçlar işleyenlerin hesap verebilirliğini sağlamak ve mağdurların haklarını korumak için hukuk herkese eşit şekilde uygulanmalıdır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, bebek katili Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas’ın mücahid liderlerini bir tuttu. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinwar, Hamas’ın El-Kassam Tugayları olarak da bilinen askeri kanadının komutanı olan ve Deif adıyla da bilinen Muhammed Diyab İbrahim el-Masri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkında da tutuklama emri çıkarılması talebinde bulundu.