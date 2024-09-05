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Sağlık Güney Afrika'da yeni salgın alarmı: Şistozomiyaz hastalığı nedir? İlkokul öğrencilerinde görüldü, herkes panik oldu
Sağlık

Güney Afrika'da yeni salgın alarmı: Şistozomiyaz hastalığı nedir? İlkokul öğrencilerinde görüldü, herkes panik oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-05 21:58:00 - 2024-09-05 22:00:44
Güney Afrika'da yeni salgın alarmı: Şistozomiyaz hastalığı nedir? İlkokul öğrencilerinde görüldü, herkes panik oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde "şistozomiyaz" salgını görüldüğü bildirildi. Bu hastalık özellikle idrar yolu ve bağırsakları etkiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde "şistozomiyaz" salgını görüldüğü bildirildi.  

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyalet hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Tzaneen kasabasındaki Malwandla İlkokulunda 142 öğrencide idrar yolu ve bağırsakları etkileyen şistozomiyaz hastalığı görüldü.

Öğrenciler çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Eyalet hükümetinin sağlık departmanı, bölgedeki su kaynaklarını test etmek için çalışma başlattı.

ŞİSTOZOMİYAZ NEDİR?

Şistozoma bakterisinin neden olduğu bu hastalık özellikle idrar yolu ve bağırsakları etkiliyor.

Hastalık, çocukların büyümesini yavaşlatıp çeşitli öğrenme güçlüklerine yol açmasının yanı sıra tedavi edilmemesi durumunda çeşitli bağırsak, böbrek, karaciğer ve idrar yolu hastalıklarına açıyor.

Genellikle kirli su kaynaklarından bulaşan şistozomiyaz hastalığı çoğunlukla Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde görülüyor.

BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR!

Şistozomiyaz, bir parazitin neden olduğu bir enfeksiyon olup, özellikle tropikal bölgelerde yaygındır. Belirtileri, parazitin vücuda girdiği aşamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. En yaygın şistozomiyaz belirtileri şunlardır:

Ciltte döküntü ve kaşıntı: Parazit, cilt yoluyla vücuda girerken bu belirtiler ortaya çıkabilir.

Ateş: Parazit vücuda yayıldığında, ateş yükselmesi görülebilir.

Karın ağrısı: Özellikle karaciğer ve dalakta büyüme ile ilişkili olarak karın ağrısı yaygındır.

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