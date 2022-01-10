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Dünya Güney Afrika'da sel felaketi! 10 kişi öldü
Dünya

Güney Afrika'da sel felaketi! 10 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Eastern Cape eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:19:00 -
Güney Afrika'da sel felaketi! 10 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Eastern Cape eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Eyewitness News'in haberinde, hafta sonu boyunca bölgede etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 10 kişinin öldüğü, selin özellikle Mdansane ve Duncan bölgelerinde ağır hasara neden olduğu vurgulandı.

Haberde, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, afetzedeleri kurtarma operasyonunda bir polis memurunun sele kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

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