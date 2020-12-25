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Aktüel Güney Afrika'da minibüs işletmecileri arasında kavga: 7 ölü
Aktüel

Güney Afrika'da minibüs işletmecileri arasında kavga: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:34:54 -
Güney Afrika'da minibüs işletmecileri arasında kavga: 7 ölü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde, minibüs hattı işletmecileri arasında çıkan kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Tuğgeneral Vish Naidoo, Doğu Cape eyaletindeki Aylif bölgesinde minibüs hattı işletmecileri arasında kavga çıktığını belirtti.

Naidoo, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği kavgada, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Doğu Cape Eyaleti Hükümet Sözcüsü Mvusiwekhaya Sicwetsha de yerel basın kuruluşlarından eNCA'ya verdiği demeçte, kavganın minibüs işletmecilerinin güzergah konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirtti.

Güney Afrika'da minibüs hatları ana ulaşım olarak her gün milyonlarca insanın ulaşımını sağlıyor.

Ülkede rakip minibüs hattı işletmecileri arasında sıklıkla çatışmalar yaşanıyor.



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