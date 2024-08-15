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Yaşam Güney Afrika’da deniz suyu ısındı!
Yaşam

Güney Afrika’da deniz suyu ısındı!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 21:43:00 -
Güney Afrika’da deniz suyu ısındı!

Güney Afrika’da deniz suyunun ısınması en büyük balık göçünü tehdit ediyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/guney-afrikada-deniz-suyu-isindi-90775

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