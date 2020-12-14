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Aktüel Güney Afrika ülkeleri, Mozambik için toplandı
Aktüel

Güney Afrika ülkeleri, Mozambik için toplandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:59:25 -
Güney Afrika ülkeleri, Mozambik için toplandı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülkeler, Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırılarını görüşmek üzere toplandı.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin ev sahipliğindeki toplantıya, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa başta olmak üzere bazı liderler katıldı.

Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenen toplantıda, ülkenin kuzeyindeki saldırılarıyla gündeme gelen Ensar'ul Sunna örgütünün görüşüldüğü bildirildi.

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi'nin, terör saldırılarına karşı SADC üyesi devletlerden herhangi bir yardım talep etmemesi nedeniyle terörle mücadeleyle ilgili toplantı sonucunda bir karar alınmadığı kaydedildi.

- 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Afrika'da 15 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizler ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.

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