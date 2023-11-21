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Gündem Güney Afrika Parlamentosu'ndan katil İsrail'e tokat!
Gündem

Güney Afrika Parlamentosu'ndan katil İsrail'e tokat!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 22:03:00 - 2023-11-21 22:13:20
Güney Afrika Parlamentosu'ndan katil İsrail'e tokat!

Gazze başta olmak üzere işgal ettikleri Filistin topraklarında ölüm yağdıran katil İsrail'e bir tokat da Güney Afrika Cumhuriyeti'nden geldi.

Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamında 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna siyonist İsrail, tarihinin en acımasız saldırılarıyla karşılık verdi.

Katil İsrail dünyanın gözü önünde bebek, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden sivillere soykırım niteliğinde saldırılarını sürdürürken bazı ülkeler siyonizme tepki koydu.

Güney Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu da, İsrail Büyükelçiliği’nin kapatılması kararını aldı.

Oylamada İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesi teklifi kabul edildi.

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