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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1371 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1371 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:50:15 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1371 Kovid-19 vakası tespit edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 726 bin 823'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 135 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 411 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1371 artışla 726 bin 823'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 842 bin 516 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 655 bin 330'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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