Güney Afrika Cumhuriyeti'nde saldırıya uğrayan "beyaz" çiftçi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde evine düzenlenen silahlı saldırıda yaralı kurtulan Eddie Hills isimli beyaz çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yerel basındaki habere göre, bir haftadır hastanede tedavi gören 26 yaşındaki Hills, geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce aile çiftliğinde saldırıya uğradı. Saldırıda Hills'in 56 yaşındaki babası olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, pazartesi beyin ölümü gerçekleşen Hills'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Free Town bölgesinde 5 Kasım'da düzenlenen saldırıyla ilgili polis soruşturma başlattı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerle ilgili dava 16 Kasım'da yapılacak.

- Güney Afrika'da "beyaz" çiftçi gerginliği



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 70'i, ülke nüfusunun yüzde 7'sini oluşturan beyazlara ait. Ülkede her yıl onlarca beyaz çiftçi, şiddet olaylarında hayatını kaybediyor.

Irkçı rejimin son bulmasından bu yana çözülemeyen toprak sorunuyla ilgili Güney Afrika hükümetinin, beyazların elindeki toprakların bir kısmının tazminatsız kamulaştırılarak siyahi vatandaşlara dağıtılması kararı tartışmalara neden olmuştu.



Beyaz çiftçilerin hakkını savunan AfriForum üyeleri ile beyaz çiftçi karşıtlarından oluşan Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) üyeleri, sık sık karşı karşıya geliyor.







