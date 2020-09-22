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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 00:47:26 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 992'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 39 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 992'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 725 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 661 bin 936'ya çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 47 bin 723 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 591 bin 208'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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