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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti

Son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 bin 735'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:22:51 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 4 bin 413'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 735'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 502 artışla 1 milyon 4 bin 413'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 844 bin 874'ü iyileşti.

- Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

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