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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 866 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 866 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:05:18 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 866 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 866 bin 127'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 451'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 163 artışla 866 bin 127'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 884 bin 227 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 762 bin 746'sı iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bine yaklaştı.

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