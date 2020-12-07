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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 814 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 814 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 00:06:22 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 814 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 814 bin 565'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 139 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 206'ya çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 116 artışla 814 bin 565'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 592 bin 663 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 744 bin 780'i iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 262 bini geçti.

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